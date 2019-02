Il paese si mobilita: domani la messa «Vogliamo essere vicini alla famiglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COMUNITÀMORGANO Una messa per Manuel Bortuzzo. Domani tutta Morgano si raccoglierà in preghiera per il 19enne, promessa del nuoto italiano, raggiunto da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. La pallottola si è conficcata nella schiena del giovane, fermandosi all'altezza dell'undicesima vertebra e causandogli una lesione midollare completa. Stando alle attuali conoscenze neurologiche, Manuel non potrà più tornare a camminare. Né, tanto meno, a nuotare come prima. Le sue gambe...