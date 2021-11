Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PAESEFONZASO La notizia della morte Emilia, una bella signora dall'aspetto giovanile che amava passeggiare e andare in bicicletta, ha lasciato l'intero paese sgomento. La donna abitava ad Arten, in via don Pietro Corso al civico 45. Ieri mattina nei bar della frazione principale di Fonzaso non si parlava d'altro. Gli avventori del bar davanti allo slargo di piazza Italia erano al corrente anche del luogo dove era stata trovata Emilia,...