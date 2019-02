CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PAESEFIUME VENETO Da quando si è sparsa la notizia giovedì sera, decine di persone hanno bussato alla sua porta per salutare la riconquistata libertà dell'ex campione italiano di bocce, che per tanti anni ha venduto e riparato televisori prima a Fiume Veneto e poi in un negozio di via Colonna a Pordenone. Franco Dri è uscito di casa ieri di primo mattino, come non gli capitava da anni, per le strade della sua Fiume Veneto, sotto la luce del sole. Fino al giorno prima non poteva farlo perché agli arresti domiciliari e la sua routine era...