IL PAESE

CORTINA «Abbiamo paura. Questi sono i mesi cruciali e l'episodio di giovedì sera lo conferma». Pio Alverà è il presidente del comitato popolare sorto per sollecitare la protezione delle persone, delle case, delle attività che stanno sulle rive del torrente Bigontina. L'onda di piena che si è verificata alcuni giorni fa ha riacceso vecchie apprensioni.

NEL VILLAGGIO

«Abbiamo tanta paura, quando ci sono questi episodi conferma Alverà perché ci sentiamo sempre in pericolo, lo cavalchiamo. Per fortuna ci siamo resi conto che i lavori che stanno facendo, proprio qui accanto a casa mia, nell'abitato di Alverà, hanno giovato. L'abbassamento dell'alveo del torrente ha fatto in modo che l'acqua potesse correre via, anche se nel greto ha lasciato molto materiale. La pioggia quella sera è durata soltanto un quarto d'ora, ma è stata sufficiente per creare un'onda che ha spazzato la strada, dove era appena transitata un'auto, sul ponticello di Rio Gere. Se lo scroscio fosse durato mezz'ora, l'effetto sarebbe stato assai più devastante. Nicola Bellodis, che vive lì accanto, mi ha riferito che è stato davvero spaventoso». Quella sera non è scattato l'allarme, malgrado il dispiego di apparecchiature elettroniche, nel Ru de ra Graes: «Sono sistemi di prevenzione installati per conto di Veneto Strade spiega Alverà con sensori che dovrebbero accendere i semafori rossi e bloccare il transito dei veicoli, ma quella sera non hanno funzionato a dovere. Forse serve una taratura più precisa, forze vanno posizionati meglio, oppure bisogna fare una accurata manutenzione».

I LAVORI

Sulle strutture fisse, che si stanno realizzando, Alverà commenta: «Guardiamo con interesse la grande briglia che stanno costruendo appena sopra le nostre case. I lavori procedono a rilento; per mesi ci sono stati pochissimi operai all'opera, un paio, così si è sprecato un periodo che sarebbe stato decisivo. Si è vista più gente al lavoro quando è venuto in sopralluogo l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. Noi qui stiamo con il fiato sospeso da luglio sino a novembre: è il periodo in ci questi fenomeni sono più frequenti e violenti. Va a finire che passa un altro anno e vedremo certe opere finite non prima del 2021». Resta il nodo dei tre ponti sul torrente Bigontina. Nell'episodio di giovedì sera è stato coinvolto il primo, a Rio Gere: «Abbiamo avuto contatti con Veneto Strade, anche tramite il comune, pareva che tutto dovesse procedere, sono venuti a fare sondaggi, poi non si è più visto nulla. Adesso sappiamo che c'è l'appalto, che i lavori dovrebbero iniziare, ma ormai non se ne parla prima dell'autunno. C'è il problema delle barriere mobili di cemento, i new jersey. Nell'agosto 2017 ne hanno messi diversi, una fila, per sostituire la ringhiera divelta, sul ponte di Alverà, vicino alle nostre case. A noi fanno paura, perché creano una diga e possono deviare l'acqua, che può scendere per la strada e finirci in casa».

IL CONTROLLO

Sull'azione del comitato conclude: «Continuiamo a vigilare, cerchiamo di spronare chi deve fare le opere, ma è difficile. Abbiamo soltanto la possibilità di sensibilizzare. Vediamo che di lavori ne hanno iniziati tanti; ora speriamo che li portano a compimento. Ma abbiamo la coscienza che trascorreremo altri mesi nell'angoscia, ad ogni scroscio di pioggia un po' più forte».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

