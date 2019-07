Il padre disperato: «Avevo solo te» Tutta San Donà piange l'infermiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO«Il mio unico figlio, il mio unico figlio». La disperazione di papà Tanino è immensa, mentre si trova vicino al feretro, assieme alla moglie Monica Marozzi. Mai avrebbe pensato di dover arrivare a San Donà da Pagliare del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) a causa della morte del figlio in un incidente stradale. E come lui tanti amici di Brian Merletti, il 28enne che aveva vinto un concorso all'Ulss 4 ed era stato così assunto all'ospedale di San Donà. Brian era un infermiere dell'emodinamica del reparto di cardiologia,...