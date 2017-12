Il nuovo tram diventa realtà: da Roma ecco 56 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FIRMAPADOVA Da Roma arrivano 56 milioni di euro per realizzare il Sir 3. La notizia era nell'aria già da qualche giorno. Ieri, poco dopo le 12 e 30, è arrivata la conferma. «Avevamo promesso tre regali per queste festività- ha esordito Sergio Giordani Il primo era il nuovo ospedale che è arrivato qualche giorni prima di Natale. Il secondo è il tram che arriva a ridosso di Capodanno e non escludo che per la Befana ne arrivi anche un terzo». Il sindaco si è ben guardato dallo svelare quale sarà in terzo dono, in compenso è stato...