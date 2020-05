«Il nuovo step della Fase 2 ci veda propositivi e uniti». È il messaggio del presidente della Provincia, Roberto Padrin, diffuso ieri con una nota. «La Provincia può fare da collettore di tutte le esigenze e le idee che emergono dal nostro territorio - ha detto -. Questo è il momento delle idee. E del gioco di squadra». «Da oggi - prosegue - possono riaprire le attività economiche e gran parte di quelle realtà che sono chiuse dall'inizio della pandemia. È un primo passo e servirà un po' di pazienza». «Non basta dire che saremo vicini a chi riapre, a chi tenta di riprendere la propria vita lavorativa, di rimettere in moto la propria impresa - dice Padrin -. La ripartenza comincia, ma le restrizioni sono ancora tante. Non possiamo dimenticare neanche il mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, ancora fermo». «Il turismo -sottolinea Padrin - potrebbe essere il mezzo con cui far uscire il Bellunese dalla crisi del Covid. Siamo tra le province montane dell'arco alpino con il più basso tasso di contagi. E la discesa continua. Significa che siamo sulla strada giusta. Su questo dovremo costruire una stagione estiva all'insegna della salubrità - l'aria, le montagne e gli ampi spazi aperti lo consentono - e della bellezza delle nostre Dolomiti. Per questo e per la ripartenza dei negozi, delle piccole e medie imprese, delle attività anche del Terzo Settore serviranno misure forti di sostegno da parte del Governo, dell'Europa, della Regione. La provincia farà da cabina di regia di un movimento di ripartenza che abbracci tutte le componenti del nostro territorio. La prima occasione per fare squadra sarà giovedì prossimo. A Palazzo Piloni ci incontreremo con sindacati, mondo dell'industria e del lavoro, categorie economiche e amministrative. Ragioneremo sulle prospettive del trasporto pubblico locale, anche in funzione della ripresa della scuola a settembre. E cercheremo insieme una soluzione alle criticità che le norme di distanziamento sociale della Fase 2 impongono».

