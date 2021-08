Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NUOVO PIANOVENEZIA Il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato, parla chiaro: «In primis dobbiamo vaccinarci, assumerci questa responsabilità, che è il presupposto per vivere tutti più serenamente nei prossimi mesi. Poi eventualmente, per chi ha problemi veri a vaccinarsi, il tampone resta un strumento potente». Ma non da usare (abusare) come accaduto nell'ultimo settimana, dopo l'introduzione del green pass. Anche su questo...