Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NUOVO FRONTEVENEZIA Non solo Tronchetto. Il nuovo Eldorado per la malavita da qualche anno è Punta Sabbioni. E infatti Loris Trabujo, al quale va riconosciuta una grande capacità sia criminale che imprenditoriale, non aveva solo capito per primo come sarebbe ripreso il turismo a Venezia dopo il Covid, ma è stato anche il primo ad intuire le potenzialità del terminal turistico di Punta Sabbioni. Al Tronchetto, appena Venezia ha riaperto...