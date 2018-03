CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO FRONTETREVISO Adesso tremano i grandi debitori di Veneto Banca. Sono infatti loro i primi da cui si andrebbe a battere cassa nel caso in cui la sezione fallimentare del Tribunale di Treviso dichiarasse lo stato di insolvenza chiesto dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli. Sono quelli che compaiono nella lista che, secondo Sergio Calvetti, uno dei legali degli ex azionisti, è in realtà ben più lunga dei cento nomi che sono già stati resi noti durante i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta. «Ci sono - spiega...