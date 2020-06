Alessandro Orsini



In Libia è accaduto un fatto straordinario: il governo di Tripoli, prossimo a cadere, ha rotto l'assedio e marcia agguerrito verso Sirte. È infatti straordinario che un blocco composto da Russia, Francia, Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti sia stato costretto ad arretrare. Sono infatti questi i Paesi che hanno fornito appoggio politico, economico e militare, al generale Haftar quando, il 4 aprile 2019, prese la tragica decisione di marciare verso Tripoli.

Nessuno aveva immaginato un simile ribaltamento delle posizioni in un lasso di tempo così breve, nemmeno Donald Trump che, colto di sorpresa, sta cercando in tutti i modi di arrestare l'avanzata dell'esercito di Tripoli verso Sirte. Il fattore che ha spiazzato tutti è stato la Turchia. Erdogan è rimasto per mesi a osservare gli sviluppi senza muovere un dito, ma poi il governo di Tripoli, giunto alla disperazione, ha rivolto una richiesta di aiuto formale alla Turchia, che ha inviato uomini e mezzi in poche ore.

E così la Libia è diventata uno degli scenari più avvincenti della politica internazionale, dove tutto può accadere. L'importante è che non accada ciò che è contrario agli interessi nazionali dell'Italia, che non riceve buone notizie. Il presidente dell'Egitto, il generale al Sisi, ha tenuto un discorso all'esercito, dal quale emerge chiaramente quali sono i suoi propositi. (...)

