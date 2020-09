IL NUOVO CONSIGLIO

VENEZIA Non è uno scherzo, il Consiglio comunale che è uscito dalle urne martedì è formato da persone nuove al 50 per cento. E questo, dopo aver subito un ancor più poderoso rimescolamento nella tornata del 2015 con l'ingresso in massa dei fucsia e l'addio alla politica attiva da parte di tanti della vecchia guarda del centrosinistra.

Per lo più i nuovi sono anche nuovi del mestiere, ma c'è anche chi non ha mai seduto in Consiglio ma è in politica da molto tempo. Alla base di tutto questo ci sono scelte personali di non ricandidarsi più, come nel caso di Bruno Lazzaro, del Pd, che pure non avrebbe avuto difficoltà a raccogliere centinaia di voti tra Trivignano, Zelarino e Chirignago, oppure l'aver condotto una campagna elettorale sonnacchiosa e al traino dei candidati principali oppure l'avvento di forze nuove e battagliere.

IN MAGGIORANZA

Al momento, tra i fucsia restano fuori diversi ex consiglieri che si erano rimessi in gioco, anche se alcuni di loro potrebbero rientrare (come si vedrà nella pagina di fronte). Tra questi ci sono l'ex capogruppo Alessio De Rossi, Barbara Casarin, Chiara Visentin, Ciro Cotena, Giancarlo Giacomin, Giampaolo Formenti, Giorgia Pea, Luca Battistella, Maurizio Crovato.

Al loro posto entrano a suon di voti Laura Besio (545), bancaria, vicepresidente dell'Ipav e già presidente dell'Antica scuola dei Battuti e molto attiva nel sociale, e Silvia Peruzzo Meggetto (393) imprenditrice mestrina nel campo delle calzature. Ci sono poi il gondoliere ed ex presidente dei Bancali Aldo Reato, il docente del Franchetti Emanuele Muresu .

In casa Lega, Silvana Tosi e Giovanni Giusto sono stati confermati e sono entrati in più l'ex consigliere comunale Sebastiano Costalonga (già An, nel consiglio 2010-2015 era per il Pdl) con 391 voti, il deputato Alex Bazzaro con 387 e Riccardo Brunello con 163.

Fratelli d'Italia non era presente ed entra con l'ex assessore Francesca Zaccariotto e Francesco Zingarlini. Resta fuori l'ex assessore alla Sicurezza Giorgio D'Este (117 voti). Forza Italia perde l'ex presidente della Commissioe urbanistica Lorenza Lavini e l'ex vicepresidente del Consiglio saverio Centenaro e l'ex capogruppo Deborah Onisto. Eletto solo l'ex assessore al Bilancio Michele Zuin con 420 voti.

TRA L'OPPOSIZIONE

In casa del Partito democratico o meglio, nel centrosinistra, sono cambiate molte cose. Prima fra tutte, non c'è più la dicotomia dello scorso mandato tra lista civica Felice Casson e Pd. L'ex senatore si è ritirato dalla politica e del suo gruppo non è rimasto nessuno: Rocco Fiano non ce l'ha fatta, Francesca Faccini non si è presentata e Giovanni Pelizzato ha tentato la corsa per il Consiglio regionale per il Pd, senza venire eletto.

Tra le file del Pd, Bruno Lazzaro, il decano del Consiglio, aveva già detto da tempo che non si sarebbe ricandidato mentre Nicola Pellicani ha preferito dedicarsi alla Camera dei Deputati e alla Fondazione che porta il nome di suo padre.

Restano Monica Sambo ed Emanuele Rosteghin che sono stati riconfermati ai primi due posti come preferenze. In compenso, entrano un sacco di nuovi: in primis Pier Paolo Baretta, politico navigato e attuale Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, al quale mancava l'esperienza di Ca' Farsetti. Poi entrano, tutti con parecchi voti, Giuseppe Saccà (509), Paolo Ticozzi (458), Alessandro Baglioni (449), Alberto Fantuzzo (431) ed Emanuela Zanatta (426).

Gli altri gruppi hanno eletto solo il loro candidato sindaco. Nel caso del Movimento 5 Stelle è Sara Visman, consigliere uscente. I due compagni di viaggio del mandato appena finito hanno scelto di non ricandidarsi (Davide Scano) o di candidarsi per il Consiglio Regionale (Elena La Rocca), rimanendo poi fuori. Con Gianfranco Bettin i Verdi rimettono piedi in Consiglio comunale.

Per la civica Terra e Acqua 2020 c'è Marco Gasparinetti, noto in città come portavoce del Gruppo 25 Aprile e persona molto attiva anche nel sociale. Torna in Consiglio anche Stefano Zecchi, con il Partito dei Veneti.

Infine, Giovanni Andrea Martini, ex presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano e grande antagonista del sindaco Brugnaro, avrà anche lui uno scranno a Ca' Farsetti.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA