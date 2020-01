Il nuovo anno porta una doppia stangata per gli utenti della rete autostradale all'interno della Città metropolitana di Venezia. Già perché non ci sono solo i rincari sulla tratta Mestre-Padova Est gestita da Cav, ma anche quelli introdotti come diretta conseguenza dei primi e passati in sordina, sulla tratta Portogruaro-Venezia Est gestita da Autovie Venete. Dal 1. gennaio chi entra dal casello della città del Lemene paga 10 centesimi in più, 20 invece dal casello di Noventa-San Donà con un aumento percentuale, in quest'ultimo caso, del 5,7%. A essere penalizzati in maniera molto pesante sono ancora una volta i pendolari anche se residenti all'intreno dell'area vasta lagunare, dato che la mobilità fra Veneto Orientale e Venezia e fra Mestre e Padova da sempre è piuttosto alta. In media si traduce in un prelievo forzoso dalle tasche degli automobilisti che sfiora i cento euro all'anno. E scoppia la protesta. In prima fila, l'Adico, l'associazione di consumatori presieduta da Garofolini, che ha già ricevuto numerose richieste di intervento e che annuncia una lettera di fuoco al ministero dei Trasporti. È stata risparmiata dai rincari invece l'A 27. Fra Venezia e Treviso Sud, lungo il tratto gestito da Autostrade per l'Italia, si continuano a pagare 2.70 euro.

