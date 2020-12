Il nuovo allarme sul fronte del rispetto delle norme anti contagio arriva adesso dalle feste e dagli incontri organizzati nei locali chiusi, o dopo le 18. Nei giorni scorsi è successo a Venezia e a Favaro Veneto: in entrambi i casi la polizia ha scoperto che - una volta serrata la porta e oscurati i vetri dei locali - all'interno erano state organizzate feste tra non conviventi. L'episodio destinato a far più rumore è successo in un locale in Salizada San Lio: con i vetri coperti dalle pagine dei giornali, all'interno era in corso una festa danzante con tanto di drink, balli sui tavoli e nessuna mascherina a impedire la possibilità di un contagio. Ad accorgersene gli agenti che passavano per la calle, attirati dalla musica hanno bussato scoprendo la festa clandestina: multati in dieci, alcuni anche da fuori provincia di Venezia. A Favaro invece, ieri sera, verso le 21.30, all'interno di un locale in un centro commerciale, alcuni ragazzi si sono dati appuntamento per ballare e fumare il narghilè: sono stati multati per 5 mila euro. Sempre identica la tecnica di oscurare i vetri. Episodi che hanno fatto dire al prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto: «Se i contagi invece che calare si rialzano è per via di comportamenti irresponsabili come questi».

