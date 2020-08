«Il numero dei contagi rischia di aumentare: la Prefettura, assieme alle autorità preposte, valuti se sia il caso di chiudere temporaneamente lo stabilimento». Il focolaio scoppiato all'interno dell'Aia di Vazzola preoccupa e non poco i sindacati, che hanno chiesto, a livello unitario, l'apertura di un tavolo di confronto con l'Usl, la Prefettura e i vertici dell'azienda, per discutere sulle misure da mettere in campo per contenere il contagio nello stabilimento in cui sono emerse 125 positività al Covid-19 sui circa 650 lavoratori finora sottoposti a tampone. «Un dato che fa riflettere e che ci preoccupa -spiega Rosita Battain, segretario della Flai Cgil di Treviso- È vero che sono tutti asintomatici e che l'azienda ha sempre mostrato molta attenzione alla sicurezza, ma ci aspettiamo che i numeri, nei prossimi giorni, possano salire ancora. Per questo chiediamo sia considerata anche la possibilità di chiudere lo stabilimento per evitare che le cose non vada oltre». Categorico però il direttore dell'Usl Benazzi: «Gli isolamenti funzionano, dobbiamo evitare qualsiasi lockdown. La situazione è sotto controllo e oggi completeremo il quadro con gli ultimi tamponi. Credo sia importante evitare chiusure che significano di fatto la morte economica di un territorio».

