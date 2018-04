«Il nostro Paese non è lo zerbino di nessuno e non accettiamo i clandestini degli altri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non vogliamo più essere lo zerbino di nessuno. Speriamo di andare presto al governo per cambiare le ricette di questa politica che non ci piace: sia verso l'Europa dei Macron, troppo ipocrita e che non può darci lezioni, sia sui migranti. Per Netanyahu l'Italia si è offerta di accogliere quelli da Eritrea e Sudan? La cosa va approfondita. Un governo privo di mandato popolare, se ha dato segnali non doveva farlo». Lorenzo Fontana, vicepresidente della Camera e vicesegretario federale della Lega, promette che la musica cambierà.In che...