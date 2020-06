PERICOLO SCONGIURATO

FELTRE «Abbiamo fatto quello che ci è stato imposto dall'Usl che si è subito attivata - spiegano dalla direzione della catena Il Tulipano che gestisce il negozio di via Rizzarda a Feltre - devo dire che la tempistica è stata velocissima e non sono stati rilevati fortunatamente i presupposti per agire in modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto. Altrimenti, nostro malgrado, ci saremmo dovuti adeguare». Il Tulipano non ha avuto la necessità di chiudere, nonostante questo la catena che vende prodotti per la cura della casa e della persona ha provveduto alla sanificazione degli ambienti per permettere ai clienti di tornare in completa sicurezza all'interno dei locali.

NEGOZIO SICURO

«Il nostro è un negozio sicuro - prosegue la direzione - del resto se fossero emerse particolari indicazioni ci saremmo dovuti adeguare ma fortunatamente non è stato così. Abbiamo sempre applicato le norme sul distanziamento ed abbiamo sempre agito come prevedono le disposizioni». Ieri, al termine della nuova partita di tamponi a cui sono stati sottoposti anche i contatti che operano all'interno del negozio Il Tulipano, è stato possibile scongiurare ulteriori timori legati al contagio. Non è infatti emerso nessun nuovo contatto positivo al test.

I TIMORI

A far alzare il livello d'attenzione erano stati i tamponi a cui sono stati sottoposti i dipendenti che lavorano all'interno del negozio di Feltre. Una delle lavoratrici del punto vendita è infatti uno stretto contatto di uno dei dipendenti del negozio Eurobrico. Una circostanza che, nel rispetto dei criteri epidemiologici utilizzati dall'Usl, ha imposto la verifica approfondita e immediata anche del negozio di via Rizzarda così da scongiurare l'eventuale possibile diffusione del Covid-19. In questi casi la tempestività è infatti indispensabile per circoscrivere il perimetro del contagio. «Se fosse emerso qualcosa di diverso - prosegue la direzione - avrebbero provveduto anche in questo caso a chiudere come è successo altrove, invece fortunatamente non è successo».

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA