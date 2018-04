«Il nostro dovere è quello di tutelare le vittime»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La violenza, la denuncia, l'indagine, l'allontanamento. Le vittime sono spesso donne, i carnefici mariti e figli. Ma non è sempre così. «La violenza in casa spesso ha, come protagonisti, marito e moglie spiega il maggiore Marco Stabile comandante del nucleo investigativo provinciale dei carabinieri - nei due casi seguiti di recente, però, la situazione è un'altra. Di denunce ce ne sono diverse durante l'anno, vanno molto a periodi. I numeri nel Bellunese non sono altissimi se rapportati a quelli di altre città più grandi, ma questo...