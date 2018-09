Il Nonino Risit d'Aur è legato al taglia lingua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(LZ) Al Tazzelenghe è legata anche la nascita del Premio Nonino Risit d'Aur (barbatella d'oro). Ricercando vinacce degli antichi vitigni autoctoni friulani, infatti, nel 1975 i Nonino scoprono che il Tazzelenghe assieme a Ribolla, Schioppettino e Pignolo è in via di estinzione, tutti vini non autorizzati. Con lo scopo di farli riconoscere ufficialmente i Nonino istituiscono il Premio Nonino Risit d'Aur da assegnare annualmente al vignaiolo che abbia posto a dimora il miglior impianto di uno o più di questi vitigni. Inoltre, stabiliscono una...