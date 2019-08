CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOVENEZIA Si apre una settimana cruciale per il destino delle grandi navi a Venezia. Domani il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli sarà in città dove, nella sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, inaugurerà la prima riunione del gruppo di lavoro che dovrà individuare le soluzioni tecniche per l'utilizzo nel 2019 degli attracchi diffusi, per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Al tavolo siederanno, oltre al Porto, i rappresentanti della Capitaneria, della Guardia di...