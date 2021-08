Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOUDINE Servirà il green pass, certo, ma il controllo non sarà a carico degli organizzatori. Per le sagre del Friuli Venezia Giulia arriva una buona notizia: secondo un chiarimento pubblicato sul sito del Governo, infatti, «l'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde»; nel caso in cui gli eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di varchi di accesso (come ad...