UDINE Il Copernico è partito con 12 aule in meno, al Marinoni ne mancano 11 È la scuola ai tempi del covid. «Un genitore ci ha detto: il vostro orario è un Tetris», ci fa una battuta la preside dello scientifico, Marina Bosari. «Ci mancano 12 aule. Prima della pandemia, i ragazzi ruotavano sulle aule ma adesso non si può fare, non ci sono i tempi della sanificazione e ogni classe deve avere la propria aula. Abbiamo risolto così: dal lunedì al venerdì 12 classi faranno lezione al pomeriggio dalle 13.50 alle 17.10, a rotazione. Ogni studente fa 5 giorni al mattino e uno al pomeriggio». L'idea dei moduli in edilizia leggera o semileggera proposti dall'Edr (l'erede dell'ex Provincia)? «Ce li hanno proposti ma abbiamo detto di no - spiega Bosari -. Erano solo sei aule molto piccole rispetto alla numerosità. Gli allievi non ci sarebbero entrati e non avremmo risolto il problema». Anche al Marinoni, che conta oltre 800 studenti, la collega Laura Decio, che saluterà oggi l'inizio delle lezioni delle prime (un centinaio di ragazzi) e domani quello delle altre classi, fa i conti con «11 aule in meno. Mi hanno proposto un prefabbricato. Intanto che arriva, occupiamo tutti gli spazi, compresi i laboratori». «Dalla preside del Marinoni sono stato due volte - dice il direttore dell'Edr Augusto Viola -. Le ho scritto una mail. Stiamo analizzando tecnicamente le proposte per individuare le migliori soluzioni possibili. Al Marinoni è prevista la realizzazione di un modulo in edilizia leggera o semileggera che potrebbe contenere 10 aule. Ma stiamo analizzando anche le proposte di locazione, abbiamo una decina di segnalazioni». Inoltre, spiega, «un'altra idea che abbiamo riguarda un altro modulo piuttosto significativo nel compendio di via Diaz e via Planis: risolverebbe alla radice tutti i problemi di Copernico, Sello e Deganutti. Le risorse per dare le risposte ci sono, dobbiamo valutare le possibilità tecniche». Ma, aggiunge, «la situazione di Udine è un autentico dramma» per gli spazi, che non si può risolvere in due mesi. «Sono previsti moduli per il Sello e lo Stringher e ci sono già due grandi aule per lo Stellini». Il liceo classico può contare su due maxi-aule «da 150 metri quadri ciascuna messe a disposizione presso il centro culturale della Madonna delle Grazie in via Pracchiuso, grazie all'intervento dell'ex Uti», come spiega il preside Luca Gervasutti. «In questo modo potremo ospitare due classi numerose, una da 33 studenti e una da 28». Allo Stellini, comunque, è tutto pronto per il debutto domani, con 635 studenti «tutti in presenza. Abbiamo previsto 15 minuti per l'accoglienza prima delle lezioni che inizieranno alle 8.05. Abbiamo acquistato 7 termoscanner che collocheremo nei vari ingressi».

Il nodo spazi? Per la dirigente dell'Usr Daniela Beltrame «il problema è che a Udine nel corso degli ultimi 3-4 anni i dirigenti hanno continuato ad accettare iscrizioni da tutte le località del territorio. A Udine si sono concentrate le prime svuotando le periferie, con il mito che la scuola in città sia più di qualità. Questo li ha portati a volere l'autorizzazione per far funzionare un numero di classi molto superiore al numero di aule e con il covid i ragazzi non possono ruotare su varie aule».

Camilla De Mori

