IL NODO

TREVISO Una telefonata serale ha contribuito a fare un po' di chiarezza sul futuro dell'aeroporto Canova. Enrico Marchi, presidente di Save, ha chiamato il sindaco Mario Conte per spiegare un po' meglio il perché l'aeroporto non riaprirà prima di ottobre. Il numero di voli non è ancora tale da giustificare la presenza di due scali a breve distanza tra loro. E tra Venezia e Treviso, Save ha pensato bene di concentrare tutti movimenti nel veneziano rimandando all'autunno la ripresa dell'attività per quello trevigiano. Detto questo, il presidente ha ribadito un concetto: il Canova resta una priorità e, soprattutto, ha confermato l'investimento da 53 milioni di euro per riqualificare le strutture e il progetto di nuove rotte che collegheranno Treviso alle capitali europee. I toni e gli argomenti del colloquio hanno tranquillizzato il sindaco. Ma solo lui però. Dubbi e timori si sono rincorsi per tutta la giornata di eri: da un lato il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza ha ipotizzato che la chiusura sia molto più lunga, che il Canova insomma possa rimanere sbarrato anche oltre ottobre. E i sindacati hanno subito alzato le antenne chiedendo un incontro per capire se i posti di lavoro, 500 i lavoratori coinvolti, corrono rischi.

«TRANQUILLO»

«Frontiere chiuse e turisti zero. Pretendere che l'aeroporto riapra non sarebbe realistico, ma ho parlato con il presidente di Save e mi ha assicurato che il piano di investimenti continuerà». Il sindaco Conte, parte da questa riflessione e coserva fiducia e ottimismo: «In un colloquio con Enrico Marchi ho avuto ampie rassicurazioni sugli investimenti che saranno affrontati, sullo sviluppo dello scalo e sulle nuove rotte che si apriranno da Treviso. I posti di lavoro non sono in pericolo, il Canova rimane importante per lo sviluppo turistico della città e della Regione e Save ha confermato non solo gli investimenti sullo scalo, ma anche quelli a favore del Comune come la passerella pedonale sopra la Noalese. Però adesso, con i numeri attuali, con le compagnie aeree che si stanno lentamente rimettendo in moto, tenere due aeroporti attivi ha poco senso. Ha un senso quindi concentrare l'attività su Venezia e riaprire Treviso tra qualche mese».

LA PAURA

«È stato annunciato che l'aeroporto Antonio Canova non riaprirà fino ad ottobre, ma a mio giudizio non è detto che a ottobre riapra». Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, parla molto chiaramente ed esprime tutti i suoi dubbi aprendo un webinar dedicato alla manifattura regionale. Il presidente mette le mani avanti: «Preciso, questa è solamente una mia considerazione che non deriva da informazioni da altra fonte». Il pessimismo del presidente si basa su alcune considerazioni: «Da qui al prossimo autunno c'è troppo poco tempo per concretizzare una ripartenza del comparto turistico, cioè quello sul quale il Canova punta da molti anni in via pressochè esclusiva e grazie a vettori low cost». E poi fa un esempio: «La distanza fra il Marco Polo di Venezia e il Canova è simile a quella fra due piste di un grande aeroporto internazionale all'estero. È del tutto normale che, in periodi di calo del traffico, le attività si restringano attorno al cuore della struttura e dunque troverei naturale se Treviso fosse l'asset di Save che sarà riattivato per ultimo». Pozza poi non sottovaluta le possibili ricadute economiche: «Il Comune di Treviso gestisce il parcheggio più ampio che serve i clienti del Canova e che è anche il più redditizio fra quelli cittadini e dovrà farne a meno. Se i comitati che hanno sempre contrastato l'ampliamento del traffico della pista trevigiana brindano al prolungamento dello stop, mi chiedo seriamente se comprendano davvero a cosa stanno brindando».

LAVORO

Fortemente preoccupati sono anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil che chiedono formalmente a Save «chiarimenti e date certe in merito a come proseguirà l'attività dello scalo e garanzie sul futuro dei lavoratori». I timori delle organizzazioni sindacali riguardano i circa 200 dipendenti stagionali che non verranno chiamati per l'estate e gli oltre 500 lavoratori che operano a vario titolo all'interno della struttura. «Riteniamo opportuno - aggiungono i segretari - che questi mesi di prolungato lockdown per il Canova vengano utilizzati pianificando fin da subito i lavori necessari per il rilancio e la messa in sicurezza dello scalo e del territorio circostante, dal punto di vista ambientale e viario, per garantire una riapertura in massima sicurezza e tutela per lavoratori, viaggiatori e ambiente, come previsto dal masterplan firmato dal ministro dell'ambiente, Sergio Costa».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA