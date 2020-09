IL NODO

TREVISO Lezione in classe, con sedie e distanziamento. Ma senza banchi. Con i ragazzi seduti e costretti a scrivere con il quaderno sulle ginocchia. Accade in 4 classi della scuola media di Col San Martino ma non è un episodio isolato. All'appello mancano ancora banchi e sedie in 40 istituti (tra primarie e secondarie) nella provincia di Treviso. In tutto circa 4.000 banchi, 500 sedie e circa 800 sedute innovative ovvero sedie banco con rotelle. Alcuni già arrivati, altri in consegna entro il 18 settembre. In alcuni istituti si è recuperato con mezzi di fortuna, altrove-come per le 4 classi della Media del IC Farra- non è stato possibile. «La scelta - spiega però la dirigente Salvatrice Faraci - è stata condivisa con il Consiglio d'istituto - i banchi sarebbero dovuti arrivare il 16, sono in consegna e al più tardi per lunedì, stando alle previsioni, saranno disposti in classe».

BRUTTA SORPRESA

Insieme alla felicità per il primo giorno di rientro in presenza a scuola, a far discutere è stata la fotografia di una scuola elementare di Genova. Gli alunni, a lezione senza banchi in attesa dei monoposto non ancora consegnati dal Ministero, scrivevano seduti sulle sedie o inginocchiati per terra posando i quaderni sulla seduta. L'immagine dell'Istituto Castelletto di Genova era finita su un twitter al vetriolo del Governatore Toti con la scritta: Un'immagine come questa non è degna di un Paese civile come l'Italia. Ma il caso di Farra di Soligo è diverso, come spiegano anzitutto le insegnanti «Abbiamo comunque privilegiato la lezione in presenza, adattandoci a spiegare e non facendoli scrivere troppo a causa della posizione. I banchi dovevano arrivare prima, ma nell'attesa ci sembrava essenziale che tutti i ragazzi fossero in classe per le lezioni in presenza». Ma tra i genitori serpeggia un po' di malcontento. Soprattutto perchè avrebbe dovuto trattarsi di una soluzione di al massimo due giorni, e la postura prolungata in posizione innaturale rischia di portare problemi ai ragazzi. «Mancano circa un centinaio di banchi - spiega il sindaco Mattia Perencin -. Il ministero li ha promessi entro il 18 settembre. Stiamo attendendo con fiducia. Ma, con altrettanta franchezza, dico che a fronte del lavoro eroico che stanno facendo le scuole oggi, le polemiche sono fuori luogo».

LA PRESIDE

A spiegare la situazione è la preside Salvatrice Faraci. «La scelta è stata condivisa con i genitori. Noi come organi collegiali avevamo proposto diverse opzioni sapendo che i banchi erano in ritardo: tra queste c'era anche quella di fare lezioni in parte in presenza e in parte da remoto». Inizialmente la comunicazione del Ministero avvisava la scuola che i 100 banchi richiesti sarebbero arrivati tra il 7 e il 15 settembre. «Durante l'incontro con il comitato la scelta è stata quella di adattarci per un giorno o due ma di far comunque andare i ragazzi in classe. Poi in effetti è arrivata la comunicazione che spostava al 18 settembre la consegna» riferisce la Preside. A quel punto però i giochi erano fatti: le aule erano state liberate per far posto ai monoposto. Intanto si è puntato su lezioni teoriche, facendo scrivere i ragazzi il minimo indispensabile. Il sindaco ha predisposto l'ausilio della protezione civile per sveltire la consegna e il posizionamento dei banchi monoposto non appena arriveranno, in modo da dotare anche le 4 classi mancanti del banco.

Elena Filini

