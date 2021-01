IL NODO

TREVISO Insultata e minacciata per aver preannunciato provvedimenti disciplinari, fino alla sospensione, nei confronti degli infermieri che rifiuteranno il vaccino senza un valido motivo. Samanta Grossi, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso, è stata presa di mira dai no-vax sia sui social che attraverso Whatsapp. Tanto che ora ha deciso di oscurare i riferimenti personali nel curriculum online. «Ho ricevuto messaggi in cui mi si dice di stare attenta a come mi muovo, in altri mi è stato detto che se continuo su questa strada poi non posso lamentarmi e così via rivela il nostro primo obiettivo è far crescere la professione aprendo un dialogo. Siamo sempre pronti a confrontarci con tutti gli infermieri che hanno dei dubbi in merito al vaccino. Certo, la discussione deve essere su basi scientifiche: chi su questo si limita a opinioni personali dovrebbe valutare l'opportunità di cambiare lavoro». «E davanti alla decisione di non vaccinarsi con motivazioni anti-scientifiche - spiega il presidente dell'Ordine degli infermieri - non potremo far altro che aprire un procedimento disciplinare. Se c'è un obbligo deontologico, c'è anche una sanzione».

OPERA DI PERSUASIONE

La parola d'ordine ora è cercare di convincere gli infermieri dubbiosi. Non sono tantissimi. A quanto pare, però, c'è una parte no-vax decisamente agguerrita. Al momento solo il 3% dei 5.500 iscritti all'Ordine trevigiano ha espresso perplessità sul vaccino anti-Covid. Significa poco più di 160 infermieri. I procedimenti disciplinari sono esclusi per chi non può vaccinarsi per motivi di salute. E anche per gli infermieri già contagiati dal coronavirus che scelgono di attendere, lasciando così più vaccini per chi non ha anticorpi. Alla fine resta lo zoccolo duro dei no-vax. La stessa Grossi si è messa a disposizione per dei colloqui con chi ha dubbi. Non solo. L'Ordine sta organizzando per la fine di gennaio un webinar nel quale il professor Carlo Agostini, direttore della Prima medicina del Ca' Foncello, risponderà a tutte le domande sul vaccino anti-Covid. I colloqui faccia a faccia sono già iniziati. E hanno dato i primi frutti: dopo una chiacchierata di 40 minuti, un'infermiera di una rsa ha deciso di procedere con l'iniezione. Sotto questo fronte, non è neppure escluso che le stesse case di riposo - e i datori di lavoro in generale - possano decidere di sospendere i dipendenti che non si vaccinano contro il coronavirus. È una questione delicata che si intreccia anche con il problema della carenza di personale. Fatto sta che secondo l'Ordine delle professioni infermieristiche la vaccinazione anti-Covid è già obbligatoria per legge per tutti gli operatori della sanità: medici, infermieri e oss. «Oltre all'aspetto deontologico, c'è la legge 81 che impone la sospensione dei lavoratori che rifiutano le misure di protezione messe a disposizione sottolinea Grossi di contro, è previsto che sia perseguibile anche il datore di lavoro che non tutela il lavoratore, che a sua volta ha il dovere di tutelarsi e di tutelare gli altri».

L'ORDINE DEI MEDICI

L'Ordine dei medici di Treviso è a sua volta in allerta. Dall'ente hanno spiegato che ad oggi ogni medico può decidere per se. Ma il discorso cambierebbe nel momento in cui dovessero arrivare segnalazioni di dottori che consigliano ai propri pazienti di non vaccinarsi contro il Covid. Una prima idea dell'adesione generale si avrà con il Vaccination day organizzato per il 23 gennaio per i medici, i dentisti e gli infermieri liberi professionisti e i loro collaboratori sanitari. «Auspico una pronta e massiccia adesione è la frase con la quale Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei medici di Treviso, ha chiuso la lettera di convocazione vista in particolare la grave situazione pandemica che ci coinvolge tutti in prima persona e che ci richiama a un senso di responsabilità etico e deontologico».

IL PICCHETTO

Intanto ieri mattina sono apparsi striscioni e bandiere sindacali fuori dall'ospedale di Conegliano. Rispetto per i lavoratori. Più personale, risorse e sicurezza rivendicano gli operatori che in questi mesi non si sono mai sottratti al proprio dovere, ricevendo anche l'apprezzamento della città. A pochi metri c'è ancora un altro striscione: Orgogliosi di voi, grazie. Era stato affisso un anno fa, ma ora i lavoratori dicono di non riuscire più a sostenere i ritmi sopportati durante l'emergenza.

Mauro Favaro

(ha collaborato Giampiero Maset)

