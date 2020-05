IL NODO

TREVISO È stata accolta come una pietra tombale sul Grest la responsabilità penale prevista dal Ministero: «Una postilla che ci mette in ginocchio - lancia l'allarme Christian Bison, referente di Noi Treviso, l'associazione pastorale diocesana che segue i gruppi estivi delle parrocchie -. I nostri servizi vivono di volontariato, i parroci sono anche andati dagli avvocati per capire, ma è chiaro che se nel caso di contagio sono tenuti a risponderne penalmente, diventa impossibile». Le perplessità e gli scogli per ripartire sono più d'uno. «Il problema principale è la responsabilità - continua il delegato -. L'Usl ci chiede di trovare persone maggiorenni che si prendano la responsabilità penale. Ma i nostri animatori erano per ampia parte minorenni, ci facevamo forza sul gruppo degli adolescenti prossimi alla maturità, con figure maggiorenni in funzione di coordinamento. E l'altra parte era formata da anziani. Ora la legge ci dice che queste figure non si possono utilizzare, che dobbiamo avere figure maggiorenni, formate, che si accollino responsabilità anche di tipo penale. Così diventa impraticabile».

LE DIFFICOLTA'

La tradizione dei Grest diocesani si è sempre basata sul volontariato. Le cifre corrisposte dalle famiglie, decisamente calmierate, sono sempre state indirizzate dalle parrocchie a interventi nelle strutture o a progetti di restituzione. «Ma il problema oggi non è di tipo monetario, perchè le parrocchie possono essere disposte ad investire - ribadisce Bison -. Le due questioni fondamentali sono reperire il personale anagraficamente compatibile con il regolamento, disposto a dare continuità ma soprattutto disposto a rischiare in proprio. Perchè un conto è la responsabilità civile se si rompe un'altalena all'oratorio, un conto è quella penale se un ragazzino contrae il Covid».

IL PIANO

Noi Treviso è comunque intenzionata a trovare soluzioni alternative. «La prima possibilità è che si creino alleanze con cooperative e comuni. Le parrocchie possono mettere gli spazi e le cooperative il personale. E magari le amministrazioni intervenire per capitoli come sanificazione e presidi». Dove questa triangolazione potrebbe non verificarsi, il volontariato cattolico sta pensando di creare delle esperienze che non abbiano il carattere di continuità: passeggiate, incontri, preghiere comunitarie. O, in alcuni casi, lavorare solo su determinate fasce anagrafiche. «Forse l'unica fattibile per noi è quella dei ragazzi delle medie» suggerisce Bison -. Ci stiamo quindi indirizzando verso momenti aggregativi, eventi limitati. Ma senza dubbio non possiamo garantire la continuità».Per sintetizzare lo stato dell'arte don Bernado Marconato, presidente di Noi Treviso e don Paolo Slompo, direttore dell'ufficio pastorale giovanile, hanno firmato a quattro mani un intervento sulla Vita del Popolo, dal titolo esemplificativo: Quest'estate ci sarà il Grest? «Più che in altre occasioni sarà importante quest'anno avviare relazioni e dialoghi con le istituzioni civili - ragionano i due sacerdoti -. Non solo per i protocolli di attuazione di sicurezza per le attività, ma perché possono diventare un aiuto concreto alla realizzazione delle proposte pastorali: un comune, ad esempio, potrà mettere a disposizione spazi, contribuire economicamente per le quote dei ragazzi, assumersi l'onere della sanificazione degli ambienti parrocchiali come l'oratorio. Non si tratta di «contrattare» con loro o rivendicare particolari privilegi: si tratta di convergere sulle stesse priorità». Per poter comunque offrire un'alternativa Noi Treviso sta elaborando le linee guida almeno per la riapertura di 150 circoli - oratori.

