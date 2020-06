IL NODO

TREVISO E adesso scarseggiano i tamponi per individuare i batteri. Si passa da un'emergenza a un'altra. Negli ultimi tre mesi ci si è concentrati sulla caccia al coronavirus. Per un periodo, proprio nel picco peggiore dell'epidemia, si era bloccato il rifornimento dei reagenti necessari per scovarlo. Le multinazionali produttrici sono corse ai ripari rivedendo gli equilibri: sostanzialmente è stata incrementata la distribuzione dei tamponi dedicati ai virus riducendo quella dei tamponi per i batteri.

ALTRE DIAGNOSI

E ora che l'emergenza Covid ha allentato la presa, i centri di Microbiologia si ritrovano scoperti sul fronte della diagnosi delle altre malattie. «Iniziamo a essere in sofferenza sulla diagnosi delle infezioni batteriche. Sarà fondamentale l'andamento delle forniture nelle prossime settimane: vedremo se ci arriveranno i tamponi necessari conferma Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutte le Microbiologie del Veneto nell'emergenza coronavirus è stata ridotta la produzione di tamponi per identificare i batteri. E ad oggi non c'è ancora stato un riequilibrio. Ma nel frattempo gli ospedali hanno ripreso le loro attività ordinarie. Di pari passo sono tornate le infezioni ospedaliere. I centri di Microbiologia hanno risposto riprendendo a diversificare le loro attività. In questo periodo, però, ci si scontra con la carenza dei tamponi per l'identificazione dei batteri, indispensabile per definire le terapie più adeguate». Gli strumenti necessari per andare a caccia di virus e batteri non sono intercambiabili. Per i primi servono liquidi stabilizzanti, il cosiddetto brodo, e reagenti. Per i secondi è necessario il terreno di coltura, attraverso il quale si fanno letteralmente crescere i batteri. In tutto ciò non si può abbassare troppo la guardia per quanto riguarda il coronavirus. La Microbiologia di Treviso ormai è arrivata a processare quasi 2mila tamponi al giorno. Le positività sono sempre di meno. «Oggi in media una ogni 1.500 tamponi», specifica il direttore del centro. Ma non si può ancora rallentare.

I TEST

Basti pensare che il personale dei reparti degli ospedali più esposti al rischio Covid viene sottoposto a tampone ogni 10 giorni. Per gli altri reparti la cadenza prevista è di 20 giorni. Così come per le case di riposo. «Se a livello generale si può gradualmente abbassare un po' la guardia sottolinea Rigoli per le strutture che ospitano gli anziani non è ancora il momento». Senza contare che il test per il coronavirus va fatto anche sui pazienti prima di ogni intervento chirurgico e prima di ogni ricovero, pure se programmato. Nelle scorse settimane uno strumento della Microbiologia del Ca' Foncello è andato a fuoco dopo aver lavorato a ciclo continuo, 24 ore su 24. Il personale ha spento le fiamme usando un estintore. Oggi non si è più a tali livelli. Ma i problemi rimangono. E rischiano di diventare giganteschi nel momento in cui si dovesse realmente restare senza i tamponi necessari per intercettare i batteri. Per fortuna ormai l'epidemia da Covid-19 sembra essersi davvero fermata. Ieri è emerso un solo nuovo contagio nella Marca. Negli ultimi tre mesi sono stati colpiti dal virus 2.659 trevigiani. Oggi, però, sono meno di 300 quelli che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Esattamente 277, per la precisione. Il totale dei decessi fortunatamente resta invariato: 313. Gli ospedali sono ormai praticamente vuoti. Rimangono ricoverati solo sette pazienti positivi. Tutti a Vittorio Veneto: quattro nei reparti ordinari e tre asintomatici che sono ospitati nell'ospedale di comunità perché non hanno modo di rimanere in isolamento a casa. Le persone guarite, infine, sono in costante aumento. Al momento sono 2.069 i trevigiani che si sono definitivamente messi alle spalle il Covid-19.

Mauro Favaro

