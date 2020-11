IL NODO

PORDENONE In provincia di Pordenone l'allarme era scattato a inizio ottobre. «Ancora pochi giorni, poi non saremo più in grado di tracciare i contatti dei positivi e perderemo la capacità di inseguire il virus». Lo diceva il responsabile del Dipartimento di prevenzione, Lucio Bomben. Per la precisione, di giorni ne aveva dati cinque. Poi, grazie a un ulteriore sforzo, si è andati leggermente oltre. Ma non di molto. Perché le oltre 14mila ore di straordinario accumulate dal Dipartimento di prevenzione e la scarsità di personale sono fattori che si sono fatti sentire. Così, nei fatti, è saltato il tracciamento in provincia di Pordenone, contribuendo a portare il Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Sì, perché le difficoltà si sono avvertite prima nel Friuli Occidentale, dove il sistema era già debole prima. E l'allarme, a tutti i livelli, è rimasto inascoltato.

I PROBLEMI

Il Dipartimento di prevenzione è stato rinforzato tardi. Solo negli ultimi giorni, infatti, sono arrivati gli infermieri e i medici forniti da Protezione civile ed esercito. Solo da questa settimana, inoltre, saranno consegnati ai medici di medicina generale i kit per i test rapidi, utili sì a diagnosticare la malattia ma anche a velocizzare la procedura di tracciamento. Prima, infatti, il materiale era a disposizione solamente delle scuole. E ancora: l'apertura del secondo punto per i tamponi di Maniago è stata portata a termine quando ormai il contagio era già alto. Non basta: anche il bando per esternalizzare il servizio diagnostico e liberare così il personale per il tracciamento dei contatti e la prevenzione è stato licenziato quando già l'allarme era elevato. Ritardi, questi, che hanno contribuito a concedere al virus un vantaggio enorme, concretizzatosi nell'arretramento della possibilità di tracciamento all'83 per cento.

LE RISORSE

Ma il vero nodo, oltre a quello dei ritardi, è sicuramente rappresentato dal personale. Durante il periodo estivo, infatti, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria non è stato rinforzato. Dopo le fatiche primaverili si sono susseguite riorganizzazioni, ma sostanzialmente è stato chiesto allo stesso organico di svolgere il doppio del lavoro. E alla fine il sistema è saltato. Anzi, da maggio sono diminuiti anche gli assistenti sanitari: erano 59, mentre a settembre se ne contavano 54. Complessivamente i dipendenti e i somministrati sono 67 in meno, che salgono a 214 in meno rispetto all'obiettivo di fine anno. A mancare, quindi, sono state soprattutto le forze, a tutti i livelli della catena sanitaria.

LE REAZIONI

Abbiamo sollecitato più volte la necessità di potenziare il Dipartimento di prevenzione - fa notare oggi Nicola Conficoni, consigliere del Partito democratico -. Dobbiamo capire tutti che il nostro nemico è il virus e che bisogna smetterla di fare polemica, restando uniti e remando dalla stessa parte». E intervenuto anche Marco Salvador (Pordenone 1291): «Il deficit organizzativo - ha detto - ci pare evidente. Ma ci sono due soluzioni: implementare l'uso dei test rapidi, da affidare ai medici di medicina generale, e riattivare la convenzione con la società Televita per la gestione in telemedicina dell'emergenza a domicilio». Infine Samuele Stefanoni, del M5s: «Imbarazza vedere l'evidente difficoltà di questa giunta regionale nell'affrontare la pandemia. Non sono bastati i disagi nel trasporto pubblico, la situazione dei servizi sanitari ne è la prova concreta: il nostro posizionamento in zona arancione è da imputare al sovraccarico dei servizi territoriali e al loro mancato potenziamento. Di cosa si è occupato in tutti questi mesi Fedriga? Chiede spiegazioni al governo lamentandosi di una scelta lui immotivata, ma in realtà conosce perfettamente i parametri che hanno portato a questa decisione».

