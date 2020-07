IL NODO

PORDENONE Ai medici di base è stato consegnato un mandato in bianco, ma dai contenuti pesanti. Sentinelle del Covid sul territorio, quello lo erano già dall'inizio della Fase due. Ma ora la Regione ha chiesto loro un nuovo sforzo: dovranno aiutare la macchina della prevenzione ad individuare i casi sospetti sommersi, cioè tutte quelle persone rientrate dai Paesi a rischio (soprattutto, per quanto riguarda la realtà del Fvg, dall'Europa dell'Est) che non figurano negli elenchi professionali ufficiali già disponibili.

Un'operazione, questa, rivolta in particolar modo alle badanti non regolari che lavorano a contatto con le persone anziane. Ma al momento, oltre alla richiesta di impegno consegnata ai medici di medicina generale, manca una vera e propria procedura. Per questo tra i camici bianchi serpeggia un po' di malumore. Non è ancora un allarme, ma è richiesta una tabella di marcia precisa. Con chi dovranno interfacciarsi i medici in presenza di un caso sospetto? Verrebbe da pensare - in modo logico - con i Dipartimenti di prevenzione, ma la procedura appunto non è ancora definita in modo sistematico. E ancora, riusciranno i professionisti della medicina generale a scovare i casi sospetti sommersi senza trasformarsi in poliziotti? Sono i principali dubbi sollevati dai camici bianchi della provincia di Pordenone.

IL METODO

I circa 130 medici di medicina generale del Friuli Occidentale si erano già incontrati per fare il punto sulla gestione del post-emergenza sul territorio. Sono già sentinelle del contagio, ma ora dovranno fare un passo in più, aiutando il sistema regionale della prevenzione a rintracciare le persone rientrate nell'ultimo mese dai Paesi nei quali la situazione della pandemia è meno controllata rispetto a quella italiana, e soprattutto friul-giuliana. Quello che sfugge ai Comuni, ai Servizi sociali e agli istituti di previdenza, deve essere scoperto dai medici di base, dal momento che nelle loro liste di assistiti ci sono anche lavoratori e lavoratrici stranieri senza un regolare contratto di impiego, quindi quasi del tutto invisibili.

LA RIFLESSIONE

«Siamo una regione di confine tra le più esposte nel Paese e quindi è urgente intercettare possibili situazioni di rischio da casi da rientro e a aiutare a diffondere capillarmente le informazioni che riguardano i protocolli previsti per chi si sposterà per raggiungere i familiari nei Paesi di origine e poi rientrerà in regione», aveva detto lunedì il vicepresidente della Regione.

Ora però i medici, disponibili a far parte del complesso sistema del tracciamento dei casi sospetti, chiedono una procedura chiara che li metta al riparo non dal rischio del contagio, ma da quello di procedere senza una direzione pre-impostata. «Occorre raggiungere ogni persona - aveva detto sempre Riccardi - anche quelle che sfuggono a una rete formale di segnalazione, e in questo il ruolo dei medici, in particolare la medicina generale è prezioso sia dal punto di vista dell'intercettazione sia da quello della promozione di una capillare informazione nelle comunità che vivono in regione». Un compito simile dovrà essere svolto dai pedriatri.

