Il nodo delle assegnazioni in reggenza scatena un domino quasi ingovernabile

LA SITUAZIONEBELLUNO Risalgono a poco dopo Ferragosto le assegnazioni in reggenza in sostanza la situazione in cui c'è una scuola in più da gestire oltre a quella di titolarità - dei dirigenti scolastici del Veneto. Una necessità che deriva da una mancanza ormai cronica di dirigenti e da una mancata programmazione. Sono infatti anni che questo è un punto debole del sistema scolastico non solo bellunese, ma nazionale. Tuttavia il concorso è appena iniziato con la prova pre-selettiva svoltasi a luglio.UN ANNO DIFFICILELa carenza di...