ABBONAMENTI

MESTRE Parcheggi scambiatori, navette gratuite, rinforzo delle linee principali, corse bis, personale in ausilio agli utenti alle fermate e alle biglietterie sono interventi non a costo zero. Fanno parte del piano che il sindaco Brugnaro ha chiesto all'assessorato alla Mobilità e ad Avm e che il Comune finanzierà con soldi propri, del bilancio cittadino. C'è anche un altro intervento che, in questi giorni, sta valutando e riguarda gli abbonamenti annuali che studenti e pendolari hanno già pagato ma dei quali hanno usufruito solo una parte perché da marzo è partito il confinamento stabilito per Decreto, e nessuno è più andato al lavoro o a scuola. Tecnicamente Amministrazione comunale e Avm stanno pensando di farsi trovare pronti per settembre quando, al momento del rinnovo degli abbonamenti, potrebbero scalare dalla tariffa i 3 mesi andati perduti per non utilizzo.

«Stiamo ragionando sul modo migliore per muoverci ma siamo convinti che per questo intervento sia più giusto ed equo che il Governo ci dia una mano - sostiene l'assessore alla Mobilità Renato Boraso -. Perché dev'essere chiaro a tutti che gli interventi sui trasporti pubblici li stiamo facendo con i soldi di un bilancio che questa Amministrazione ha messo in sicurezza nel corso dei quattro anni di governo, mentre da Roma non è arrivato un centesimo. Non solo non arrivano i soldi alle famiglie e alle imprese ma, come dice Matteo Renzi, famiglie e imprese devono stare serene perché non arrivano neanche ai Comuni. E se qualcuno della maggioranza al Governo mi sente, dico loro che non sono invidioso, chiedo solo che arrivino i soldi per garantire i servizi, almeno per i prossimi mesi».

L'intervento sugli abbonamenti è anche una risposta alle tante proteste sollevate nelle scorse settimane e all'iniziativa di associazioni dei consumatori, come l'Adico, che hanno inviato diffide al Comune e ad Avm e hanno raccolto firme di cittadini per fare un'azione collettiva di risarcimento: «Il crollo delle entrate per l'azienda del trasporto pubblico è di certo un problema ha detto qualche giorno fa Carlo Garofolini, presidente dell'Adico ma non può essere questo il motivo per non rimborsare quegli utenti che, spinti anche dall'incessante pubblicità di Actv, hanno sottoscritto un abbonamento annuale per sè stessi o per i propri figli. Ma ragionando così, non si dovrebbero chiedere soldi e rimborsi a nessuno, palestre, compagnie aeree, alberghi, e tanto meno soldi o incentivi allo Stato che ha un debito allucinante». (e.t.)

