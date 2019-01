Il no di Malta ai 49 rifugiati: non vogliamo precedenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La quadra non si trova. Malta non cede, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la proposta impraticabile di accogliere donne e bambini una volta che siano sbarcati alla Valletta e Matteo Salvini non arretra: «Non accoglieremo nessuno». Sullo sfondo le parole del medico di Sea Watch 3, una delle due navi che il 22 dicembre ha soccorso i migranti e attende da allora l'ok allo sbarco: «Abbiamo bisogno di una risposta dall'Ue». Ma il primo ministro maltese, Joseph Muscat, chiarisce le ragioni del suo no e chiede rassicurazioni a...