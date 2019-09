Il no dei ragazzi al sindaco Ferro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA «Il sindaco? Gli abbiamo detto di no. Voleva solo mettersi in mostra». E' tranciante il giudizio che Caterina Segantin, 22 anni, una delle attiviste locali di Fridays for future, esprime sul tentativo di approccio del primo cittadino nei confronti dei giovani manifestanti chioggiotti che hanno aderito allo sciopero per il clima. «Non basta qualche iniziativa plastic-free dell'amministrazione dice Caterina vogliamo più incisività contro il deposito gpl». Le polemiche dei giorni scorsi, tra Comitato No-gpl e amministrazione...