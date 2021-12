Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SUL COLLEBELLUNO Il Colle si è imbiancato di nuovo, la neve non manca e l'11 dicembre saranno messe in funzione alcuni impianti del comprensorio che domina Belluno. Insomma, l'annus horribilis della pandemia sembra archiviato, anche se la curva dei contagi fa ancora tremare. Eppure chi è in ordine con la diplomazia imposta dal covid (green pass) potrà finalmente inforcare gli sci o governare la sua tavola. La Società Nevegal 2021, dopo un...