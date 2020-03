SERVIZI

ALPAGO Mai come in questi giorni si è forse compresa l'importanza del negozio di paese. Mai come in queste ore ci si è forse resi conto della loro essenzialità per una comunità, specie se al confino geografico come in questo tempo inatteso. La cooperativa di Tignes, gestita dalla famiglia di Riccardo Sitran, sta lavorando a ritmo serrato, cercando di rifornire continuamente e al meglio gli scaffali, perché fuori dal negozio c'è sempre la fila. Si entra una alla volta, per ovvie ragioni. Ogni giorno si contano una sessantina di ingressi. Ma dietro al bancone si consuma una sorta di guerra psicologica con la paura, perché fino a ieri non c'era nemmeno una mascherina disponibile. L'unica protezione adottata dai titolari, Riccardo e soprattutto la mamma Tiziana che segue il reparto alimentari, sono stati dei fogli di carta da forno posti davanti alla bocca e trattenuti ai lati con degli elastici. Solo oggi - spiega Riccardo - siamo riusciti ad averne un paio, grazie ad un'amica. Ho chiamato anche il sindaco che mi ha detto siano in arrivo. Speriamo. Anche per noi, così come per i clienti, non è facile gestire questa situazione. La paura c'è, inutile nasconderlo». Intanto la gente arriva e non vorrebbe solo fare due acquisti ma anche due chiacchiere: «Inizialmente - spiega Tiziana - c'era chi veniva anche più volte al giorno comprando una cosa alla volta, quasi un'occasione per evadere un po' da casa, ora invece si cerca di fare una spesa più consistente, come è giusto che sia in questo momento, per il bene di tutti». Il giro di vite dato da questa emergenza sanitaria ha reso meno pretenziosa anche la clientela. «Se una volta chiedevano di avere una determinata marca - spiega ancora Riccardo - adesso prendono quello che trovano. Notiamo che si compra molta pizza da fare in casa, oppure, visto che bisogna restare in casa, prodotti per fare dei dolci». La clientela non è cambiata in questi giorni, perché da tempo la Coop è riuscita a creare una vasta rete di offerta, anche grazie ad un banco di frutta e verdura. «In ogni caso - conclude Riccardo - noi siamo pronti anche a portare la spesa a casa. Basta che ci telefonino». Una presenza preziosa.

