IL NEGOZIATOROMA Per il momento, quello di Berlino resta un annuncio dai toni ottimistici e una promessa da mantenere ad ogni costo in campagna elettorale, tanto che il ministro dell'Interno tedesco sarebbe disposto a firmare un accordo che, nella pratica, non porta vantaggi né alla Germania, né all'Italia. Manca solo la firma di Matteo Salvini all'intesa fra Berlino e Roma sulle migrazioni secondarie. Dal Viminale la risposta, netta, è arrivata a stretto giro: la firma ci sarà solo se l'accordo è «a saldo zero per l'Italia». Il leader...