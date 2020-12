IL NATALE-COVID

BELLUNO «Rispettate rigorosamente le regole: non sono contro di noi, ma per noi e le nostre famiglie». Queste le parole del prefetto Adriana Cogode, ieri, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'ordinanza regionale. Usciva dalla riunione di coordinamenti interforze che si è tenuta a Palazzo dei Rettori per il dispositivo di controlli. Dalle 14 di oggi scatteranno le nuove regole dettate dal presidente della Regione, Luca Zaia. Ma in queste ore sono allo studio della prefettura anche le nuove restrizioni previste dal Governo e il piano massiccio di controlli che verrà messo in campo in queste festività. Un periodo natalizio diverso da quelli precedenti, in cui il prefetto chiede la collaborazione dei bellunesi, ai quali spiega come saranno queste giornate.

Oggi è il primo giorno con le nuove regole, ci sarà tolleranza?

«Nella riunione di coordinamento interforze abbiamo aggiunto le istruzioni per il personale delle pattuglie che effettua i controlli e farà le sue verifiche sul territorio, anche su queste disposizioni. È scritto chiaramente che sarà sempre possibile spostarsi verso le seconde case. Certo qualche difficoltà ci sarà nelle ipotesi in cui non vengono definite esattamente quali siano le categorie per cui è possibile spostarsi (nel punto in cui si parla di servizi alla persona c'è un eccetera che va interpretato ndr). Ma confidiamo che ci sia il buon senso sia da parte di chi si sposta, che delle forze dell'ordine. Chiedo di rispettare le regole che non sono contro di noi ma per noi».

Questo sarà solo il primo dispositivo di controlli. Per il Natale l'asticella si alzerà ancora. Quante pattuglie ci saranno?

«Stiamo attendendo il via libera al nuovo Dpcm e ancora sono da quantificare il numero di pattuglie. Il questore sta approntando un'ordinanza e farà un tavolo tecnico operativo, poi da lì vederemo quanti uomini riusciremo a mettere in campo con le pattuglie che abbiamo. Non sono previsti infatti, al momento, rinforzi, ma è probabile che arriveranno. Ci saranno controlli a tappeto. Non sono previsti droni. Parliamo comunque di un territorio che non ha problemi di affollamento nei locali o nelle vie dello shopping, come si è visto in questi giorni in altre località. Qualche ressa da noi si è vista nelle località sciistiche dove nevicato molto, ma non nei siti commerciali. Bisognerà vigilare al massimo nelle zone più turistiche, sia per Natale che per Capodanno. Serve grande senso di responsabilità anche dei gestori: che non sia un fatta la legge trovato l'inganno».

L'appello ai bellunesi?

«Che vengano rispettate le regole. Ancora una volta cerchiamo di dare un segno di intelligenza e rispetto, anche considerando tutti coloro che hanno perso i propri cari. Il Natale è anche per queste riflessioni, non solo per farci i regali. Ricordo poi che bisognerà stare in riga e non ci saranno sconti per nessuno. Siamo arrivati a un punto, dopo un anno di emergenza, in cui non ci possiamo permetterci di non stare attenti. Lo dobbiamo fare per tutti quelli che si sono ammalati o morti. Ci sarà il massimo rigore rispetto a comportamenti non in linea con le regole. Abbiamo anche poliziotti e carabinieri sciatori che saliranno sulle piste e rifugi».

E sul fronte sanitario?

«Mi sento quotidianamente con il dottor Rasi Caldgono e il dottor Cinquetti che stanno lavorando alacremente. La prossima settimana farò un punto con la Usl: il bollettino quotidiano non è roseo, infatti non a caso il presidente della Regione ha voluto dare un segnale di maggiore ristrettezza. Sotto Natale vorrei avere gli ultimi dati per capire come siamo messi».

Incontrerà anche le categorie economiche?

«Ho già fatto un incontro ieri (giovedì ndr) con Federalberghi e Ascom su alcune problematiche che mi hanno posto: si trattava di questioni interpretative sul Dpcm. Ci siamo chiariti e hanno garantito la loro collaborazione. Ovviamente il loro ruolo è molto importante: faranno un monitoraggio attento su come vanno le cose e sensibilizzando gli albergatori, che non si facciano prendere dal panico di perdere clienti. Dobbiamo essere tutti uniti».

