IL MUNICIPIO CORTINA «E' un progetto molto valido, frutto di un lavoro impegnativo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MUNICIPIOCORTINA «E' un progetto molto valido, frutto di un lavoro impegnativo. Quanto è stato prodotto è avvincente ed efficace nella descrizione». Gianpietro Ghedina, come sindaco di Cortina, considera con favore il documento presentato ieri al Comitato olimpico nazionale, per illustrare e motivare la proposta di candidatura ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Ghedina e la sua amministrazione credono nella possibilità di concorrere, almeno alla pari con Milano e Torino, in attesa che il Coni e il governo nazionale...