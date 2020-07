IL MOVIMENTO

MESTRE «Contro la globalizzazione neo liberista ed il pensiero unico politicamente corretto che la giustifica«. Gioventù Nazionale di Venezia è appena nata ma le ambizioni politiche non mancano ai dieci ragazzi che si sono dati l'obiettivo di portare in un territorio in cui era assente, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, sorto nel 2012 subito dopo la costituzione del partito guidato da Giorgia Meloni. Un movimento giovanile che, dopo una pausa di riflessione, si sta gradualmente strutturando a livello locale sulla spinta del crescente consenso accreditato a Fratelli d'Italia. In vista delle prossime elezioni amministrative, a Venezia Gioventù Nazionale non presenterà propri candidati ma intende mettersi a disposizione del partito di Giorgia Meloni.

«Il nostro primo obiettivo è quello di riavvicinare i giovani alla politica spiega Luca Benetti, ventenne studente universitario e presidente provinciale di Gioventù Nazionale e lo faremo cercando di partecipare ad incontri e dibattiti pubblici all'interno delle scuole superiori e delle università, ma anche nelle sedi istituzionali. Vogliamo costituire una vera e propria comunità di giovani che condividano idee e valori e che vogliano occuparsi della cosa pubblica e del loro territorio».

Nelle intenzioni dei suoi fondatori anche a Venezia la linea politica del movimento Gioventù Nazionale sarà affine ma autonoma rispetto a quella di Fratelli d'Italia. «Come giovani non possiamo permettere che le scelte sbagliate della politica diventino un'ipoteca sul nostro futuro - sottolinea Mattia Pezzolo, componente dell'esecutivo nazionale del movimento e quando sarà necessario non mancheremo di segnalare al nostro partito di riferimento l'assenza di politiche utili al nostro futuro, ad esempio sulla scuola e sul lavoro giovanile. Crediamo che la gioventù di un movimento politico debba servire a questo ed essere una fucina di idee nuove come lo è sempre stata la destra giovanile».

Formare politicamente i giovani militanti, preparandoli a diventare futura classe dirigente sarà uno degli obiettivi del movimento giovanile di Gioventù Nazionale, in una città e in una provincia in cui Fratelli d'Italia manca di un radicamento territoriale. «L'attuale classe dirigente del partito, inclusa Giorgia Meloni, è composta da persone che hanno alle spalle un percorso di militanza nel movimento giovanile ricorda Benetti e lo stesso vogliamo fare qui a Venezia».

