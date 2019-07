Il Movimento Cinquestelle apre a comitati e movimenti cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA (t.borz.) Anche i 5Stelle accendono la polemica con Brugnaro. A rispondere per il movimento veneziano è stata la consigliera comunale Elena La Rocca: «La città del futuro non si costruisce con la retorica del mercato che fa da sé - afferma -È dimostrato che, con il libero mercato, chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero diventa sempre più povero. È legittimo che Brugnaro, da ricco imprenditore, porti acqua al suo mulino, ma non è questo l'interesse della città». La Rocca ha spiegato la sua visione futura di...