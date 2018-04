Il motivo in un lungo elenco di numeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CIFREBELLUNO Ecco i numeri che avvalorano la necessità di mantenere sul territorio la Sezione fallimentare. 1) Nel bellunese le imprese attive sono 19.000, con 67.000 addetti impiegati stabilmente, dei quali 32.000 nell'industria; quella di Belluno è tra le 15 province più industrializzate d'Italia. 2) E la quinta provincia in Italia per export pro-capite. 3) L'industria (incluse le costruzioni) produce nel bellunese il 39% del valore aggiunto locale (in Veneto il 32%, in Italia il 25%); l'occupazione nell'industria è pari al 38% del...