Il mostro su Schiucaz «Mai più abitazioni lì»

L'EMERGENZAALPAGO Con franchezza, ieri in Municipio a Farra, l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha fatto un quadro preciso agli abitanti di Schiucaz dell'emergenza-frana. Ha anche detto chiaramente che se la frana si porterà via il paese di Schiucaz l'abitato non risorgerà più lì. È l'ipotesi peggiore, ma è stata prospettata anche questa, viste le pressanti domande dei 17 sfollati. Gli abitanti del paesino sul torrente Tesa che nel giro di pochi minuti, domenica scorsa, hanno dovuto abbandonare tutto e fuggire. Qualcuno è in...