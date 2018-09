IL MOSE VENEZIA Lo aveva detto pochi giorni fa durante l'audizione alla Camera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MOSEVENEZIA Lo aveva detto pochi giorni fa durante l'audizione alla Camera e lo ha ripetuto: «I lavori del Mose languono nonostante ci siano 560 milioni di opere da completare. O si appaltano al più presto questi lavori o il rischio è di intaccare i fondi per la realizzazione con i costi di manutenzione e quindi di non finire l'opera. Se i lavori principali - afferma il provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto, Roberto Linetti - non terminano entro i tempi previsti, potrebbero non finire mai, con i lavori di manutenzione che...