Il Mose operativo entro sei mesi

Tra sei mesi, in caso di emergenza, il Mose potrà entrare in funzione. In forma provvisoria, con l'opera ancora da ultimare, le barriere potranno essere alzate e, se tutto funzionerà a dovere, evitare a Venezia altre acque alte disastrose come quelle vissute nell'ultimo scorcio del 2019. Questo l'impegno che il commissario al Mose, Elisabetta Spitz, si è assunta ieri al tavolo convocato in Prefettura con i tanti soggetti coinvolti nella salvaguardia di Venezia. Impegno tutt'altro che scontato, visto i ritardi accumulati e il parere finora contrario dei commissari del Consorzio Venezia Nuova che avevano chiesto più tempo per prove non operative, stoppando anche il tentativo di sollevamento del 23 dicembre. Ieri mattina, prima del vertice, il commissario ha partecipato anche a una riunione in Provveditorato alle Opere pubbliche. Quindi il passaggio a Ca' Corner per il tavolo convocato dal prefetto Zappalorto, istituto dall'ultimo Comitatone con l'obiettivo di informare la città sullo stato di avanzamento dell'opera. Da capire poi anche chi dovrà decidere di alzare il Mose in questa fase provvisoria. Sia Marcato che Brugnaro hanno chiesto precisazioni: il commissario chiarirà questo passaggio.

