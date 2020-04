IL MONITORAGGIO

TREVISO Sono 300 le persone contagiate dal coronavirus nelle case di riposo trevigiane. In più della metà dei casi, oltre 150, si tratta di anziani che si sono ritrovati a vivere nei sei focolai esplosi in altrettante strutture, arrivati a coinvolgere anche il 19% degli ospiti. Quello più imponente riguarda il Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dove ci sono 50 ospiti risultati positivi al Covid-19. Seguito dal centro servizi Ca' dei Fiori di Casale sul Sile, arrivato a contare 43 anziani contagiati su 83. Di seguito, nella Santa Maria de' Zairo di Zero Branco sono risultati positivi 23 ospiti. Nella Casa Fenzi di Conegliano sono 18. Nella De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto si è arrivati a 9 e nella casa di riposo del Gris di Mogliano a 8. Sono questi gli esiti del primo screening generale, eseguito con i test rapidi e con l'annesso tampone di conferma, portato a termine martedì dall'Usl della Marca. Complessivamente, comprese le stesse case di riposo, la Microbiologia ha effettuato fino ad oggi oltre 30mila test.

I DECESSI

Le verifiche hanno anche evidenziato che dall'inizio dell'epidemia a oggi hanno perso la vita 53 persone residenti nei centri servizi per anziani risultate positivi al coronavirus: 35 nelle strutture e 18 dopo il trasferimento in ospedale. L'Usl fa sapere che per quanto riguarda le morti sospette avvenute in precedenza, quando imperversavano anche le sindromi influenzali, non c'è niente da fare: non è più possibile dire con certezza quante siano state legate al Covid-19. «Abbiamo testato 57 strutture per un totale di 11.778 persone fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca tra queste, 6.200 ospiti, con il 3% risultato positivo, e 5.577 operatori, il 2% positivo». A conti fatti sono 110 gli operatori contagiati. «I dati aggiunge Benazzi dicono che siamo in linea con l'andamento regionale». Di contro, ci sono 15 case di riposo Covid-free e 36 che contano fino a 3 ospiti positivi. Il quadro è completato dai 28 centri con zero operatori contagiati e da altri 23 che hanno fino a 3 operatori positivi. D'ora in poi il monitoraggio nelle case di riposo sarà costante. A queste si aggiungeranno le strutture per persone con disabilità, pazienti psichiatrici e tossicodipendenti.

PERSONALE SANITARIO

Anche sugli ospedali l'attenzione resta alta. Il 9 aprile c'erano 226 dipendenti dell'Usl in quarantena. Ieri si è scesi a 152 (66 al Ca' Foncello, tra i quali 9 medici). Sono state assunte in modo urgente 216 persone: 28 medici (7 specializzandi), 59 infermieri e 113 operatori (34 proroghe di contratto). Un aiuto fondamentale arriva dai settori isolati dedicati al Covid-19 delle case di riposo di Ormelle e di Vedelago. Quest'ultima sta assistendo 27 pazienti positivi trasferiti proprio dagli ospedali.

LA TESTIMONIANZA

«Quando ci hanno proposto di lavorare in un reparto Covid non sapevamo che saremmo diventate la famiglia di persone indifese, senza i loro cari accanto, e che le avremmo viste un po' come i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli e sorelle racconta Gaia Santello, infermiera in servizio all'Oic di Vedelago è difficile ogni giorno guardare in faccia la realtà che ci circonda, è difficile lavorare sapendo che ci sono rimasti solo gli occhi per comunicare, per sorridere, per trasmettere forza e speranza, nascondendo la paura e la stanchezza. Ma è bello vederci così uniti, fieri di noi e del nostro lavoro e impegnati per affrontare al meglio una tragedia che lascerà il segno». Dopo il momento più difficile, ora ci si sta riorganizzando al meglio contro il coronavirus. «Adesso il servizio di Igiene e sanità pubblica garantisce il test diagnostico, su richiesta del medico di famiglia, a tutti coloro che sono rimasti a domicilio e che hanno avuto la febbre per qualche giorno», assicura Livio Dalla Barba, direttore sanitario dell'Usl della Marca. È un passo fondamentale per iniziare a seguire una terapia a domicilio e nelle case di riposo, autorizzata dall'Aifa, con il supporto degli specialisti delle Malattie infettive e della Pneumologia degli ospedali. «Si tratta della somministrazione di idrossiclorochina specifica lo stesso Dalla Barba il farmaco ora può essere prescritto anche dai medici di famiglia e dai medici dei centri servizi per anziani. Stiamo lavorando affinché questa opportunità possa essere offerta a tutti i pazienti».

Mauro Favaro

