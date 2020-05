IL MONITORAGGIO

TREVISO Anche i farmacisti e gli addetti delle farmacie e delle parafarmacie verranno sottoposti al test per il coronavirus. Sono altre 3mila persone: mille farmacisti, che nelle prossime due domeniche, domani e il 17 maggio, effettueranno il tampone nei drive through allestiti alla Madonnina, nel distretto di Conegliano e nell'ospedale di Castelfranco, e circa 2mila addetti, tra commessi, magazzinieri e altri operatori impegnati in attività correlate. Per questi ultimi le date devono ancora essere definite. Ma è solo una questione di tempo.

La conferma arriva da Sandro Cinquetti, direttore del servizio Igiene e sanità dell'Usl della Marca. «Le disposizioni parlano dei farmacisti, alla luce dei prolungati contatti con il pubblico spiega da parte nostra, andremo a controllare anche tutti gli altri operatori che lavorano nell'ambito delle stesse farmacie». Aggiungendoci il maxi screening in corso al Palaverde su 13mila lavoratori dei servizi essenziali, compresi i 600 dipendenti di Mom, vuol dire che l'Usl controllerà qualcosa come 16mila persone nel giro di un paio di settimane. Un lavoro enorme.

Ieri il sindacato Filcams Cgil di Treviso aveva lanciato un appello alla Regione per includere direttamente nei programmi di screening non solo il personale sanitario, ma anche i commessi e gli altri addetti. «Commessi e personale non sanitario delle farmacie non sono lavoratori di serie B e non sono immuni dal rischio di contrarre il virus scandisce Alberto Irone, segretario generale della Filcams Cgil le farmacie sono attività che non si sono mai fermate e che, in questo momento più che mai, hanno dimostrato con grande responsabilità il valore del loro servizio di vendita e relazione con il territorio». Di seguito, la puntura all'azienda sanitaria trevigiana, invitata a procedere con i controlli il prima possibile: «A una già grave mancanza, ovvero che i tamponi nella Marca vengono eseguiti solo ora, dopo due mesi dall'inizio dell'emergenza, nonostante altre provincie del Veneto siano già al secondo screening aggiunge si somma anche questa scelta discriminatoria e irresponsabile che non solo mette ancora a rischio tutto il personale delle farmacie ma anche la clientela». Un attacco, quest'ultimo, che l'Usl respinge su tutta la linea: «Tutte le attività di controllo sono già state previste tira le fila Cinquetti stiamo facendo tutto quello che c'è da fare, senza lasciare fuori nessuno». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA