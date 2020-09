IL MONITORAGGIO

ODERZO Effettuato ieri lo screening Covid-19 ai migranti ospitati nella caserma Zanusso: su 165 ospiti, 58 i positivi e 107 i negativi. Gli operatori testati sono 14, dei quali 11 negativi e 3 positivi. «Per la conferma delle positività bisognerà attendere mercoledì l'esito del tampone molecolare dice una nota dell'Usl 2 -. Per tutti gli ospiti della struttura resta confermata la quarantena all'interno dell'ex caserma. Le positività confermate mercoledì con il molecolare saranno sottoposte a nuovo tampone tra 14 giorni: per i negativi, invece, il prossimo screening è stato fissato l'8 ottobre».

L'INTERVENTO

«Tutte le persone risultate positive al tampone rapido nell'ex caserma Zanusso sono asintomatiche - spiega il dottor Roberto Rigoli ieri a Oderzo - Ho voluto rendermi conto di persona della situazione. Ci sono stati venti minuti di tensione. Alcuni migranti hanno iniziato a dire che i controlli non servivano e che erano sbagliati. A quel punto è iniziata una discussione. Ho spiegato loro in modo diretto, rispettoso ma fermo, che anch'io seguo queste regole per il bene di tutti. Così come le seguono i miei familiari e i miei amici. Poi tutti si sono convinti a sottoporsi al tampone. La situazione è uguale a quella dell'ex caserma Serena. Adesso adotteremo lo stesso schema usato in quell'occasione. Dopo le conferme con i tamponi processati in biologia molecolare, ci attendiamo che anche l'andamento sia simile».

IN PREFETTURA

Nel frattempo ieri a Treviso si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato in prefettura dal prefetto Maria Rosaria Laganà. Durante lo stesso è stato fatto un punto di situazione sulla ex caserma Zanusso. La scorsa settimana dopo che era stato avviato lo screening, 5 migranti erano risultati positivi. Era stato così deciso di sottoporre tutti al tampone, ma 70 ospiti si erano rifiutati. L'ex caserma è stata così posta in quarantena obbligatoria per motivi di salute pubblica fino al 9 ottobre, con conseguente attivazione di un presidio di vigilanza continuativo, da parte delle forze di polizia, per assicurare il rispetto del provvedimento sanitario. «In questi giorni spiega Gian Lorenzo Marinese, responsabile di Nova Facility srl, la società che gestisce il centro di accoglienza ci siamo sempre adoperati per convincere i ragazzi ad effettuare il tampone. Sono soddisfatto che, lavorando molto sul dialogo, questo obiettivo sia stato raggiunto. Mi preme sottolineare che non c'è stato alcun episodio di violenza, o comunque preoccupante per l'ordine pubblico. La situazione al centro di accoglienza è tranquilla. Abbiamo già allestito una tensostruttura per ospitare i 58 positivi, con camerata, servizio mensa, bagni chimici, il tutto nettamente separato e recintato dal settore dove invece staranno i negativi. Adesso si tratta di attendere che trascorrano i giorni della quarantena e che gli ospiti ritornino negativi. Gli attuali 107 negativi giovedì 8 ripeteranno il tampone. Chi sarà confermato negativo potrà riprendere la propria vita normalmente». «Non c'è alcun timore per la popolazione evidenzia la sindaca Maria Scardellato -. Il questore mi ha assicurato la sorveglianza continua su tutto il perimetro dell'ex Zanusso».

Annalisa Fregonese

