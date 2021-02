IL MONITORAGGIO

MESTRE In Veneto si sperimentano i nuovi sistemi di monitoraggio della diffusione del virus e gli studenti rispondono in massa, mettendosi in fila per il tampone. Al liceo Majorana-Corner di Mirano, uno dei 15 istituti sentinella individuati dalla Regione, la dirigente scolastica ha già aperto la raccolta di adesioni contattando il personale, gli studenti e le famiglie. «Ne stiamo ricevendo tantissime» spiega Monica Guaraldo che aspetta sabato, ultimo giorno per iscriversi al progetto, per calcolare la percentuale di ragazzi, docenti e personale che si mette a disposizione per sottoporsi ciclicamente al test, nel caso dei minorenni con il consenso della famiglia. La scelta è ricaduta sul liceo classico, scientifico e linguistico di Mirano non solo per il numero di studenti che con i suoi 1475 iscritti è il secondo istituto della provincia per popolazione scolastica. «Hanno selezionato le scuole non solo perché sono tra le più grandi ma anche in coerenza con il percorso di studi - spiega la preside - Il nostro liceo per esempio ha l'indirizzo di biologia con la curvatura biomedica». Insieme al Majorana-Corner è stato inserito un altro istituto veneziano, il Vendramin Corner di Venezia.

L'OBIETTIVO

In queste due realtà verranno fatti ciclicamente i tamponi agli studenti, selezionando ogni volta delle classi diverse. «Il progetto è stato condiviso con il consiglio di istituto della mia scuola - aggiunge Guaraldo - e sono tutti molto contenti. Non è stato visto come un impegno ma un'opportunità per fare uno screening su tutta popolazione scolastica e tracciare e individuare in modo precoce i casi di Covid. Finalità del progetto è capire la diffusione del virus in ambiente scolastico ma dal nostro corpo docenti viene visto come un'occasione. Abbiamo inviato una circolare, sottolineando che è su base volontaria e abbiamo già ricevuto molte adesioni tra i ragazzi, gli insegnanti e il personale. In tanti si sono mobilitati». Ora si attende di capire come funzionerà e quali saranno le modalità operative: «Ci hanno già spiegato che in una delle due scuole selezionate verrà fatto un iniziale screening a tappeto in tempo zero, dal primo marzo. E poi, periodicamente, ci sarà uno screening per classi per vedere lo stato di avanzamento e la diffusione. Nella giornata in cui verranno a scuola faranno il tampone, per esempio, a 5 classi».

Il calendario dei tamponi si incrocerà con quello scolastico, in cui attualmente è programmata la presenza del 50% delle classi mentre l'altra metà frequenta le lezioni in Dad.

AUTO TEST

Saranno invece protagoniste del tampone fai da te, ogni due settimane, le cinque classi terze della scuola media Ungaretti di Spinea. La notizia tra i genitori non è ancora circolata e le famiglie attendono di avere informazioni più precise da Regione e Ulss 3. «Il progetto è molto semplice e non serve una particolare organizzazione - spiega la dirigente dell'istituto scolastico Daniela Furlan, Alessandra Artusi - Noi siamo contenti. Alla Ungaretti abbiamo avuto poche quarantene, il protocollo di sicurezza funziona bene».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

