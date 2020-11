IL MONITORAGGIO

BELLUNO Il distretto dell'occhialeria di Belluno è quello che ha conosciuto il crollo maggiore in valore assoluto: -474 milioni di euro pari a -56,9%, nei primi sei mesi del 2020. L'analisi, frutto di dati certificati, è contenuta nello studio Monitor che riguarda i distretti industriali del Triveneto a fine giugno 2020, ed è curato dalla Direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo. Un dato pesantissimo circostanziato con queste parole: «Pesano le mancate vendite di occhiali da sole sul mercato nord americano».

TEMPO LIBERO

Cioè il Covid ha drasticamente abbassato la voglia e la possibilità di vacanza e di svago. Più in generale ad essere particolarmente colpito dalla crisi pandemica in corso è stato l'intero Triveneto: sia in termini di contagi sia di arresto delle attività produttive e commerciali nei mesi di aprile e maggio. E l'impatto di tali condizioni in questo territorio sono risultati complessivamente più severi rispetto alla media nazionale. Il motivo? La ricerca spiega che su di essi ha inciso, aggravandoli, il crollo dei flussi turistici dall'estero. Alla chiusura degli impianti produttivi si è sommata anche la crisi nei principali mercati di interscambio, interrompendo le catene di fornitura e impoverendo la domanda dai mercati esteri. Nel primo semestre 2020, le esportazioni complessive hanno infatti subito una contrazione di poco inferiore a quella nazionale, ma comunque molto importante: -14,4% nel Triveneto contro il -15,3% a livello nazionale, pari ad una perdita di 6,3 miliardi di euro. Il calo è stato diffuso a gran parte dei settori, con l'eccezione di agroalimentare e farmaceutica ed altri settori ad alta o medio-alta tecnologia (elettronica, cantieristica e aerospazio, chimica, gomma e plastica).

QUADRO GENERALE

I distretti del Triveneto, che esportano il 37% del manifatturiero totale, dopo aver toccato un valore di minimo nel secondo trimestre (-31,3%) hanno chiuso il semestre con una diminuzione del 18,5%, leggermente più contenuta rispetto al dato distrettuale nazionale (-19,9%) grazie alla miglior tenuta dei distretti del Trentino-Alto Adige (-13,3%) sostenuti dal comparto agroalimentare. Fra i più colpiti, vi sono i distretti del sistema moda, penalizzati dall'effetto della crisi pandemica mondiale: a patirne sono stati i comparti del tessile e dell'abbigliamento, mentre la filiera della pelle ha tenuto meglio. Gli unici distretti a segnare un incremento su base semestrale sono stati quelli dell'agro-alimentare (+4,2%). I distretti della metalmeccanica e del sistema casa hanno perso nel semestre circa un sesto delle esportazioni rispetto all'anno precedente (-16,6% la metalmeccanica e -17,1% il sistema casa), con segnali di ripresa nei mesi estivi che dovrebbero manifestarsi negli scambi commerciali internazionali del terzo trimestre.

IL CREDITO

«In questo difficile momento il nostro obiettivo è continuare a sostenere le imprese con i finanziamenti sia per la liquidità sia per investimenti dice Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa San Paolo per Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige - di fronte abbiamo un periodo dove essere più flessibili per sviluppare nuovi modelli di business e nuovi prodotti sarà fondamentale oltre che utilizzare anche nuovi canali distributivi. Sarà quindi ancora più importante la nostra presenza e consulenza per sostenere le imprese in questa importante transizione».

Giovanni Santin

