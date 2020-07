IL MONITO

TREVISO I virus non vanno in vacanza. È per questo che il prefetto di Trevio Maria Rosaria Laganà invita i trevigiani a prestare massima attenzione anche in questa fase in cui l'emergenza, nonostante l'apparire di qualche focolaio, sembra per il momento sopita. I nuovi contagi, che hanno fatto rizzare le antenne sul fronte dei rientri dall'estero, si tratti di stranieri che lavorano in Italia o di imprenditori e operai in trasferta oltre confine, pone seri interrogativi anche sul fronte vacanze. Ed è proprio su questo punto che il prefetto chiede rigore e responsabilità da parte di tutti. «Perché se chi va all'estero per lavoro, conoscendo i rischi, opera tenendo conto di tutte le prescrizioni e, nella fase del rientro, è tenuto a rispettare determinate regole, a partire dall'obbligo del tampone se la trasferta dura più di 5 giorni, chi va in vacanza ha un atteggiamento diverso - spiega il prefetto Laganà -, più incline, proprio per le condizioni stesse di riposo e di relax, ad abbassare la guardia. Cosa possiamo fare? Non sottovalutare mai la situazione, continuare a evitare assembramenti anche nei luoghi di villeggiatura, e una volta tornati a casa, nel caso di malessere, febbre o sintomi spia, sottoporci a tutti i controlli del caso. Perchè dobbiamo evitare in tutti modi di tornare nella situazione dei mesi scorsi».

I CONTROLLI

Tutte le disposizioni in materia di controlli e prevenzione contenuti nel Dpcm, scadranno il 14 luglio. Entro quel giorno il governo, considerato il quadro epidemiologico, dovrà decidere se fare un passo indietro, ed inasprire ulteriormente le misure, ad esempio allargando la lista dei paesi esteri considerati a rischio, continuare sulla strada presa finora o procedere con una graduale riapertura di tutte le attività. «I controlli anti covid, fino a quel momento, rimangono gli stessi - conferma il prefetto -. Non sono sempre facili da fare, perchè in parte sta alla responsabilità dei singoli non mettersi in situazioni di rischio. E chi non ha seguito le regole, come è giusto, è stato sanzionato». Nei giorni scorsi, a Treviso, era finito nei guai un barbiere di via Nino Bixio, nel cui locale clienti e parrucchieri non indossavano protezioni e mascherine e non veniva stilato alcun registro come invece disposto per legge, e alcuni giovani che bevevano appiccicati l'uno all'altro seduti al tavolino di un bar in zona piazza dei Signori.

LE TRASFERTE

Sul fronte delle trasferte all'estero, dopo le disposizioni dettate dalla Regione Veneto, è ripresa la corsa ai tamponi con centinaia di aziende che hanno prenotato i test sierologici per i propri dipendenti, in particolare quelli che tornano dall'estero. «Su questo fronte le regole sono chiare - precisa Laganà -, e devo dire che, al di là del caso dell'imprenditore vicentino di cui si è parlato molto, ho trovato grande attenzione da parte delle categorie trevigiane, anche perchè la tutela dei lavoratori sta alla base della stessa sopravvivenza e tenuta delle aziende stesse». Altro tema caldo è quello del rientro delle badanti, per lo più originarie dell'Est Europa, dai propri paesi di origine. Il loro aiuto, per migliaia di famiglie trevigiane, è indispensabile, e la Cgil nei giorni scorsi ha lanciato un appello alla Regione perchè istituisca un registro appositamente per loro, così da aiutare le famiglie nella gestione di questa fase tutt'altro che semplice e proporre, al tempo stesso, corsi di formazione e offrire tutela sindacale. «Se non ci fossero non so come si potrebbe fare - afferma il Prefetto -, ma non credo che si tratti di un problema particolare quello del rientro di queste donne dall'Est Europa. Si tratta di persone che già conoscono la lingua e, di conseguenza, considerata la massiccia campagna di informazione, sono in condizione di rispettare le disposizioni normative italiane».

LA MOVIDA

Preoccupa maggiormente invece il fronte degli assembramenti giovanili, specie nei fine settimana, in città e nelle spiagge del litorale. «Il rischio, in certe situazioni, è quello di sottovalutare la situazione - conclude il prefetto Maria Rosaria Laganà -. Si vedono tanti giovani, in giro, senza mascherina, cosa concessa in questo momento. Ma bisogna evitare che l'abitudine a non indossarla, porti anche a non considerare potenziali situazioni di rischio relative ad assembramenti che, per il momento, vanno comunque evitati».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA